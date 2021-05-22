Почему ребенок не хочет ходить в школу: 3 распространенные причины и как от них избавиться

Часто дети могут жаловаться на скуку в школе или нежелание ходить в учебное заведение. Почему так происходит и как это исправить – читайте в материале.

Не понимает материал

У каждого ребенка свой темп. Кто-то может все понять быстро, а другому потребуется больше времени на осмысление и повторение.

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Учитель индивидуально каждому не может уделить внимание. Поэтому если ребенку требуется больше времени на понимание материала, он начинает отставать. На определенном этапе ребенок может даже перестать пытаться что-то понять.

Что делать

Родителям нужно заниматься с ребенком дополнительно дома. Если же у них нет на это времени, можно обратиться за помощью к репетиторам.



Обучение с единственной / Фото Freepik​

Не чувствует успеха

В школе детей оценивают и иногда это строится не на прогрессе знаний и умений, а на общепринятом протоколе "успеха". Ребенок может потерять веру в себя, потому что не слышит положительных оценок в адрес своих усилий.

Что делать

Родителям самим нужно поощрять ребенка. Однако не оценивать его: "хорошо" или "плохо". Лучше использовать развернутые фразы: "Ты приложил много усилий, чтобы решить это уравнение", "Ты много тренировался, чтобы так читать или писать".



Поощрять ребенка / Фото MedAboutMe​

Не нравится учитель

Ребенку может не нравиться стиль общения учителя или как он преподает предмет, или то, как учитель относится к нему. И из-за этого снижается интерес.

Что делать

Нельзя это игнорировать. Родителям лучше сменить учителя или перевести ребенка в другую школу. Малышам важно, чтобы авторитетный взрослый был по душе.

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Важно понимать потребности своего ребенка и максимально откровенно с ним говорить, без осуждения и нотаций. Ведь жажда знаний, умение учиться на протяжении жизни – это важные навыки.