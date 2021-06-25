Пара установила мировой рекорд Гиннеса с наибольшей разницей в росте: видео

Джеймс и Хлоя Ластед стали авторами мирового рекорда Гиннеса, как рекордсмены с наибольшей разницей в росте для супружеской пары – 55 сантиметров.

Известно, что рост Джеймса – 112 сантиметров, а Хлои – 167 сантиметров. Мужчина, которому 33 года, страдает от редкого типа карликовости, известного как диастрофична дисплазия. Несмотря на это, он работает ведущим, а его 27-летняя жена – школьной учительницей.

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В 2012 году пару познакомили общие друзья, а уже через 4 года они поженились. У пары родился здоровая дочь, которую назвали Оливия.

По словам Хлои, раньше она предпочитала высоких мужчин, но изменилась после встречи с Джеймсом. "Возможно, вашею судьбой станет не тот человек, которого вы себе представляете на данный момент. Я надеюсь, что наша история научит других тому, что нельзя судить о человеке только по его внешним данным. Ведь у каждого есть своя личная история, которая может прятаться за обманчивой внешностью ", – зазанчила Хлоя Ластед.

Смотрите видео о Джеймсе и Хлою Ластед: