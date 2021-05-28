Отношения на грани завершения: какие "четыре всадника" указывают на проблемы в паре

Эксперт по взаимоотношениям Алекс Скотт рассказала о 4 основных показателях, которые указывают на то, что отношения на грани завершения. Какие это признаки – читайте в материале.

Алекс Скотт регулярно использует TikTok, чтобы делиться с людьми советами относительно отношений.

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В новом видео она вспомнила теорию "Четырех всадников", созданная Институтом Готтмана. Кроме этого, она статистически подтверждена показателями разводов.

По словам Алекс, первый и самый плохой из "4 всадников" – пренебрежение. Оно проявляется, например, когда разговариваете со своим партнером так, будто вы лучше, чем он.

Второй "всадник" – защита. Если партнер поднимает темы, которые вам не нравятся, и вы отвечаете защитой, вместо того, чтобы дослушать и понять его.



Защита в отношениях / Фото Health Magazine​

Третий критерий – это "выстраивание стены". Появляется тогда, когда слушатель полностью уходит от разговора, отказываясь решать проблему.

Четвертый и последний "всадник" – это критика. Однако она имеет 2 различных типа, где один не такой уж и плохой. Алекс пояснила, если вы или ваш партнер критикуете что-то конкретное, например, событие или ситуацию – это хорошо, ведь важно, чтобы ваши разочарования были известны друг другу. Но если вы критикуете всю личность своего партнера – это "красный флаг".

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Зрители поблагодарили Алекс за объяснение этих простых признаков. Кроме этого они активно делились в комментариях своими жизненными историями о теории "Четырех всадников",

Смотрите видео Института Готтмана по теории "Четырех всадников":