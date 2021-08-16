Открывает глаза и залезает на шею: мама выложила смешное видео с дочкой, которая мешает ей спать

Женщина сняла видео, которое показывает, чем занимается малыш, пока мама пытается спать. Почему ролик рассмешил сеть и стал популярным – читайте в материале.

Эстер Андерсон, которая является мамой 3 детей, ведет успешный блог под названием Story of This Life. В нем женщина опубликовала видео со своей маленькой дочкой, которая играла и не знала чем себя занять пока мама спала.

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"Каждое утро, когда моя маленькая дочка просыпается, чтобы поесть, она остается со мной на несколько часов в моей постели. Каждое утро я задаю себе вопрос: почему я просто не положила ее обратно в кроватку? Поэтому сегодня утром я взяла свой мобильный телефон и записала, как выглядит мой детский будильник. Думаю, я не одинока в этом", — оставила подпись под видео Эстер.

В видео, которое опубликовала мама, видно, что дочь совсем не хочет спать. Она постоянно крутится, ползает, пытается открыть маме глаза, трогает лицо. Ролик набрал почти 30 миллионов просмотров в YouTube.

Смотрите видео, которое сделала Эстер Андерсон: