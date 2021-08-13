От 7 до 19 тысяч гривен: каким семьям в Киеве выплатят материальную помощь

В Киеве по случаю Дня знаний выплатят материальную помощь родителям-воспитателям детских домов семейного типа, приемным родителям и патронатным воспитателям. Сумма выплат составит от 7 до 19 тысяч гривен. Кто и какую помощь получит – читайте в материале.

Заместитель председателя КГГА Марина Хонда отметила, что такие выплаты осуществляют уже 2 год подряд. Это один из многих механизмов поддержки и популяризации семейных форм воспитания.

Интересно Увеличение выплат при рождении ребенка: какие суммы могут получать украинцы

"На сегодня в городе работает 31 детский дом семейного типа, 30 приемных семей и 3 патронатные семьи. А более 90% детей-сирот и лиц из их числа устроены в семейные формы воспитания. Такие выплаты накануне Дня знаний являются отличной поддержкой для подготовки детей к учебному году", — добавила Марина Хонда.

Кроме того, в КГГА отметили, что выплаты происходят за счет городской целевой программы "Забота. Навстречу киевлянам".

Кто какую помощь получит

• В размере 7 тысяч гривен – приемным родителям, воспитывающим от 1 до 3 детей-сирот, детей, лишенных родительской опеки, лиц из числа детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки.

• В размере 14 тысяч гривен – патронатным воспитателям, которые воспитывают от 1 до 3 детей, оставленных без попечения родителей, детей-сирот и / или детей, лишенных родительской опеки; родителям-воспитателям, приемным родителям, воспитывающим от 4 до 6 детей-сирот, детей, лишенных родительской опеки, лиц из числа детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки.

Важно Почти на 5 миллионов меньше девочек родится в ближайшие 10 лет: какие последствия

• В размере 19 тысяч гривен – родителям-воспитателям, которые воспитывают 7 и более детей-сирот, детей, лишенных родительской опеки, лиц из числа детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки.