Оригинальное предложение выйти замуж от фермера: как мужчине помогли коровы – фото, видео

Фермер Льюис Уайт, которому 24 года, придумал, как оригинально сделать предложение своей девушке Эмили Фрэнсис. Для этого ему понадобились коровы, меловая краска и кольцо.

С самого утра Льюис вместе с другом написал на шерсти двух коров: "Ты выйдешь за меня замуж?".

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После этого парень вернулся домой, чтобы разбудить Эмили и попросил ее выйти в поле. Там девушка увидела послание на коровах и Льюиса, который стоял на одном колене с кольцом в руках. Девушка ответила: "Да".

Сюрприз для Эмили / Фото SWNS

"Месяц назад у меня возникла идея предложения с участием коров. Я подумал, что это будет прекрасно, ведь мы вместе их купили и вырастили. Первоначально план состоял в том, чтобы каждое слово написать на отдельной корове, но животные никак не хотели стоять на одном месте. Тогда мы с другом написали слова только на двух коровах", – пояснил Льюис.

Я разбудил ее в 6:30 утра. Эмили не знала, что происходит. Она вышла полусонной и все еще была одета в пижаму. Однако когда поняла, что происходит, то сразу приободрилась,

– вспомнил Льюис.

Известно, что Эмили ранее работала парикмахером. Однако после знакомства с Льюисом заинтересовалась сельским хозяйством и переехала к нему на семейную ферму.

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Смотрите видео: как Льюис делал предложение