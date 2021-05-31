Неудобные вопросы ребенка: как родители должны на них отвечать

У всех родителей наступает время, когда дети начинают задавать "неудобные вопросы", на которые не всегда знаешь, как реагировать. Взрослым следует помнить, что дети не любят, когда их не воспринимают всерьез. Поэтому родителям лучше запастись терпением и честно отвечать.

Как нужно отвечать на детские вопросы

Отвечайте просто и понятно. Ребенку нужно знать только о том, о чем он спросил.

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Не придумывайте неправдоподобные истории и не обманывайте. Когда ребенок узнает правду, он будет помнить, что его обманули.

Не смейтесь над наивностью ребенка или не отвечайте поучительным тоном.

Родителям нужно стараться относиться к детским вопросам серьезно.

Иногда дети задают вопросы не просто так. Возможно, его беспокоит страх или волнения.

• Почему родители ссорятся

Если родители ссорятся и ребенок слышит, он может подсознательно чувствовать вину и думать, что ссоры происходят из-за него. Маме и папе нужно успокоить ребенка.

Ссоры родителей / Фото Getty Images

Например, сказать, что иногда люди ссорятся, потому что не согласны друг с другом. Ссориться могут все: и дети, и взрослые. Однако при этом обязательно нужно мириться.

• Кого вы любите больше: меня или брата (сестру)

В определенном возрасте дети в семье могут начать соревноваться между собой, ведь хотят получать родительскую любовь и внимание полностью. Взрослым не нужно пытаться мотивировать ребенка, в шутку отвечая, что "сестра лучше учиться, поэтому ее любим больше".

Важно дать понять ребенку, что он и его брат или сестра – разные, поэтому любовь может проявляться для каждого иначе. Однако любят их одинаково сильно.

• Почему взрослым можно, а мне – нет

Если родители что-то запрещают ребенку, потому, что это вредно, важно не употреблять или делать это самим. Особенно при малыше.

Однако ребенок должен знать, что и взрослые неидеальные и делают ошибки. Скажите: "Это привычка, от которой мы с папой избавляемся, потому что это вредно. Поэтому не хотим, чтобы ты повторял наши ошибки".



Объясните ребенку, что и взрослые делают ошибки / Фото YoungMinds​

• Почему эта женщина такая полная

Не стыдите ребенка, если он вдруг увидел на улице человека, который выделяется из толпы. Это также может быть человек: высокий, низкий, с инвалидностью или в яркой одежде.

Стоит объяснить ребенку, что люди бывают разные: толстые, худые, высокие. Научите малыша не показывать на людей пальцами и не высказывать свои эмоции по их внешнему виду слишком бурно. Скажите малышу, что он всегда может спросить вас о ком-то позже, когда будете одни, чтобы никого не обидеть.

• А вдруг кто-то страшный вылезет из-под кровати

Дайте почувствовать ребенку, что сопереживаете его страхам и понимаете. В такой ситуации родители могут ответить: "Расскажи мне, как выглядит чудовище? Ты его видел? Я слышала, что чудовище боится магических заклинаний. Давай вместе выберем нужное, чтобы оно испугалось и больше не приходило".

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Также можно подарить ребенку старый пульт от телевизора и сказать, что чудовище будет исчезать, если нажимать на большую красную кнопку. Пульт всегда будет лежать у кровати ребенка. Так он будет знать, что всегда можно им воспользоваться.