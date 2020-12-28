Чтобы разнообразить празднование нового года, семьи могут присмотреться к традициям других стран. Они точно добавят больше веселья и разнообразия празднику.

Праздновать в белом

В новогоднюю ночь в Бразилии люди одевают белую одежду и просят богиню дать их землям мир. Об этом рассказали в издании Украинская правда.

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Кроме этого они выходят к океану и приносят богине моря Йеманже дары. Например, это могут быть цветы, зеркала, украшения. Все это на маленьких лодочках отпускают в океан, что считается знаком благодарности за прошлый год и надежду на защиту в следующем году.



Новый год в Бразилии / Фото Pinterest

Избавиться от лишнего

Началом Нового года в Непале считают рассвет первого его дня. Ожидая появления солнца, люди жгут на улицах большие костры, в которых сгорают ненужные в новом году вещи.

Похожую традицию с избавлением вещей имеют в Италии. Там считают, что старую мебель стоит выбрасывать на улицу. Чем больше выбросить старого, тем больше появится новых достижений и будет счастье в доме.



Новогодняя традиция Италии / Фото SlideShare

Необязательно устраивать костры, или выбрасывать мусор из окон, но избавиться от лишнего всегда хорошая идея.

Использовать поднос вместо елки

Индийские новогодние обычаи отличаются в зависимости от региона. Новогодней елкой может быть манговое дерево. Его могут украсить, кроме традиционных игрушек, фруктами и овощами.



Традиции Индии / Фото Mumbai Mirror

В самых домах вместо новогоднего дерева используют специальное блюдо. Родители кладут на него сладости, цветы и небольшие подарки. Утром нового года дети должны с закрытыми глазами ждать, пока их не подведут к подносу, где они на ощупь выберут подарок.

Устроить "поливальный" Новый год

На Кубе желают в Новом году светлого и чистого пути. Именно поэтому до полуночи наполняют водой посуду и выливают ее из окон. К счастью, у них не бывает морозов.



Празднование на Кубе / Фото Pinterest

Вода – очищает, поэтому подобная традиция есть во многих странах мира. Например, в Мьянме на Новый год люди поливают друг друга водой и громко стучат в пустую посуду, чтобы ленивые духи услышали и начался дождь.

Расстаться со своими недостатками

Для самосовершенствования используют Новый год в Японии. В полночь начинает звонить колокол, который отбивает 108 ударов. Каждый удар колокола должен убить один из пороков человека.



Прощаются с проблемами в Японии / Фото Live Japan

По мнению японцев, основных недостатков всего 6:

Жадность. Злость. Глупость. Легкомыслие. Нерешительность. Зависть.

Однако у каждого из них есть еще 18 различных оттенков, то есть как раз 108 и выходит. Со всеми ними и нужно прощаться в Новом году.

Поцелуи

Во Франции до сих пор сохранилась традиция подвешивать пучок омелы к потолку и ровно в полночь обмениваться под ним поцелуями.



Омела / Фото Your Holiday Lights

Считалось, что пара, которая поцеловалась под омелой вскоре женится. Однако в наше время поцелуй под омелой может быть дружественным, а сам ритуал воспринимается как залог счастья, здоровья и согласия в Новом году.

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Лечь спать до полуночи

В Австралии люди просыпаются в 5 – 6 утра, несмотря на выходные или праздники, и ложатся спать не позже десяти вечера. Поэтому вместо празднования Нового года они выбирают сон.