Мать жениха надела белое платье, чтобы отомстить: как фотограф помог расстроенной невесте

Мать жениха пришла на свадьбу к сыну в длинном белом платье, чтобы отомстить невесте. Как фотограф исправил ситуацию – читайте в материале.
Невеста сразу поняла, что мать жениха сделала это специально, ведь перед свадьбой у женщин возник конфликт.
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Девушка была очень расстроена, но старалась избегать конфликтов в такой важный день. Однако состояние невесты заметил свадебный фотограф.
В праздничный день мужчина ничего сделать не мог, однако подредактировал все на фотографиях с церемонии. Перед тем, как отправить снимки, фотограф на каждом кадре изменил цвет платья матери жениха с белого на красный. Благодаря таким действиям, только невеста была в белом платье.
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Историю активно распространяют люди в социальных сетях. Пользователи раскритиковали мать жениха за решение с платьем и похвалили фотографа за его работу:
- "Лучший фотограф".
- "Я бы после такого пожизненно сотрудничал только с ним".
- "О чем вообще думала мать жениха? Зачем портить праздник сыну?".
- "Отвратительный поступок, но хороший финал. Теперь невеста будет смотреть на свадебные фото с удовольствием".