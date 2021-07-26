Мать выкрала и прячет детей: отец объявил голодовку и просит помощи у Макрона

Неподалеку Олимпийского стадиона в Токио 39-летний француз Винсент Фишо объявил голодовку, что началась 10 июля 2021 года. Мужчина объясняет, что жена-японка в 2018 году похитила их двух общих детей и не дает ему их увидеть.

Фишо 15 лет работал в финансовом секторе Японии. В августе 2018 года, когда мужчина пришел домой, он узнал, что его жена исчезла вместе с двумя детьми – 6-летним сыном и 4-летней дочкой. С тех пор француз не видел ни жены, ни сына с дочкой. Кроме того, он не знает, где они сейчас живут.

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В 2019 году Винсент Фишо встретился с президентом Франции Эммануэлем Макрона и просил о помощи. Тот пообещал поставить вопрос во время встречи с японским премьером Абэ. Однако это не дало никаких результатов. "Франция даже не знает, живы ли мои дети", – прокомментировал Фишо.



Винсент Фишо с детьми / Фото Vincent Fichot

С 10 июля 2021 года мужчина не ест и живет на импровизированном лежаке под Олимпийским стадионом в Токио. Так мужчина хочет привлечь внимание к своей проблеме и к судьбе сотен родителей в Японии, которые так же потеряли связь со своими детьми из-за несовершенства японского законодательства.

Отец отметил, что к нему ежедневно подходят поговорить до сотни человек. Кто-то имеет подобную историю, кто-то остается с ним на ночь, так как "переживают из-за моего здоровья".



Винсент Фишо / Фото AFP

С началом Олимпиады полиция несколько раз просила Винсента уйти из-за волнения за его безопасность, но не выгоняла. Кроме этого, Фишо запустил онлайн-петицию, что набрала 25 тысяч подписей.

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В Японии, если родители разводятся, не допускается совместная опека над детьми. Это приводит к случаям, когда один из родителей просто забирает детей и перестает общаться с другим. Это самый распространенный случай, когда мужчины-иностранцы расстаются с женщинами из Японии.

Смотрите видео о протесте Винсента Фишо: