В коробках с подгузниками и с детскими смесями: зачем мама прятала деньги в товарах в магазине

Новоиспеченные родители переживают невероятный стресс. Им сложно высыпаться, постоянно переживают за своего ребенка, а памперсы и смесь создают настоящее нагрузки на семейный бюджет.

Кристал Дахейни мама 2 детей, поэтому понимает, как трудно может быть родителям. В 2015 году женщина основала компанию "Milky Mama", которая поставляет продукты для лактации, чтобы помочь новоиспеченным мамочкам производить молоко.

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Кроме этого, Кристал вместе с мужем решила удивить родителей дополнительными долларами. Для этого пара в нескольких торговых центрах засунула деньги в коробки с подгузниками и в банки с детскими смесями.

"Быть родителями трудно! Поэтому мы с Хабби ходили в разные магазины "Target", что в Южной Калифорнии, и прятали деньги в детские вещи. Мы надеемся, что родители, которые приобретут эти предметы, будут иметь яркий день, когда найдут наши подарки", — Кристал Дахейни.

Смотрите видео: как Кристал прятала деньги в детских предметах