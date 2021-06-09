Секреты имен детей в королевских семьях: как выбирают и сколько слов должно быть

В королевских семьях имена играют важную роль. Из-за этого на родителях большая ответственность – как будут звать малыша и какое значение будет иметь имя.

Имена, которые выбирает королевская семья для малыша, должны отвечать многим факторам. Они должны быть данью уважения родственникам и при этом оставаться современными.

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Например, Меган Маркл и принц Уильям назвали новорожденную дочь Лилибет Диана Маунтбэттен-Виндзор. У девочки имя частично в честь прабабушки королевы Елизаветы II и бабушки принцессы Дианы. Почему Лилибет? Это домашнее прозвище Елизаветы II, которое она получила, когда была еще ребенком. Тогда будущая королева еще не умела правильно произносить свое имя, поэтому ее отец, король Георг V, называл ее Лилибет. Так он подражал ее собственным попыткам произнести свое имя. Прозвище прижилось и осталось с королевой на всю жизнь.



Елизаветы II / Фото Getty Images

Всегда, когда кто-то из монархов ожидает пополнения, букмекеры делают ставки на то, какое имя получит малыш. При этом редко обходится без сюрпризов или хотя бы без небольших отклонений от ожидания. Чем дальше новорожденный в очереди на королевский престол, тем больший простор для фантазии родителей: имя может быть уникальным или совсем нетрадиционным.

Мировой пример

У членов королевских семей по всему миру есть небольшой список имен, который напоминает семейную визитную карточку. Например, у датских монархов есть всего два имени: Кристиан и Фредерик. Начиная с 1400-х годов, короли с Ольденбургского дома чередовали эти два имени.

В Японии мужчины, которые находятся в прямой линии престолонаследия, получают имена, в конце которых иероглиф "хито", а женщины – "ко".

Также имена могут быть поводом для политических заявлений. Принцесса Маргарита Нидерландская родилась в Канаде, пока ее родная страна была в оккупации нацистской Германии. Французское слово "маргаритка" – это символ голландского сопротивления, поэтому на основе этого слова и было придумано имя для новорожденной.

Количество имен

Королевские родители преимущественно выбирают несколько имен, как дань нескольким людям. Имя короля Испании Филиппа VI звучит как: Фелипе Хуан Пабло Альфонсо де Тодос лос Сантос. В нем нашлось место почтения обоим дедам короля и одному прадеду.



Король Испании / Фото Semana

У британского короля Эдуарда VIII было 7 имен: Эдвард Альберт Кристиан Джордж Эндрю Патрик Дэвид. Последние 4 – дань уважения и памяти святых покровителей Англии, Шотландии, Ирландии и Уэльса.

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Однако новые поколения королевских семей трансформируют эти традиции. Если у принца Уильяма и принца Гарри по четыре имени, то у детей старшего сына принцессы Дианы – уже 3.

У герцога Кембриджского и герцога Сассекского больше свободы, чем у их предков. При этом им не нужно получать одобрение Елизаветы II, ведь она дает возможность семьям самим выбирать имена для детей. Еще несколько десятилетий назад это казалось нонсенсом и нарушением протокола.