Есть ли у отношений будущее: какие вопросы нужно задать партнеру еще в начале

Есть несколько важных вопросов, которые следует задать партнеру еще в начале отношений. Это поможет понять его и разобраться, есть ли у вас будущее. На эти вопросы нет правильных ответов, ведь они только помогают понять насколько это "твой" человек.

Твое первое впечатление обо мне

Ответ покажет не только то, как партнер видит тебя, но кто ему симпатичен, какие человеческие качества привлекают и что ему кажется идеальным. Если быть внимательным во время рассказа, то можно узнать, принимает ли он недостатки людей или просто смотрит на все сквозь "розовые очки".

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Чему отдашь предпочтение: шумной вечеринке или маленькой компании

Возможно, что партнер любит "отрываться" в барах и ресторанах, тогда как другой любит тихие семейные вечера. Без взаимных уступок такие отношения почти обречены: ведь пока кто-то гуляет, второй не будет находить себе места. Кроме того, могут быть недоразумения из-за того, что партнер не готов составить компанию.

Назови что-то странное, что тебе нравится

Вопрос позволяет человеку раскрыть тайную сторону себя, которую самостоятельно разглядеть сложно. Однако при этом нужно быть готовым к любому ответу.

Лучший подарок из тех, что когда-либо получал

Так лучше можно представить, что дарить на первый общий праздник. А еще узнать, что ценит в подарках – стоимость, статусность, эмоции или вложенный в него особый смысл.



Подарок / Фото Little Obsessed

Чего больше всего боишься

Если рядом есть человек, который разделяет страхи, переживания, знает, как поддержать в минуту отчаяния, тогда все легко преодолеть. Знание страхов друг друга поможет обходить острые углы и точно понимать, когда партнеру нужна поддержка.

Какой день ты хотел бы пережить снова

Если партнер готов разделить свои теплые воспоминания с тобой, — это уже хороший знак, указывающий на искреннее отношение.

Когда закончились последние отношения и почему

Вопрос личный, однако если партнер из тех, кто не умеет оставлять отношения в прошлом или может встречаться с несколькими девушками одновременно, лучше узнать об этом сразу.



Отношения / Фото Lightfield Studios

Недостатки или слабости

Один из аспектов отношений – знание недостатков друг друга и принятия их. Однако стоит спросить, работает ли партнер над своими "пробелами". Поговорите о том, что его успокаивает в минуты слабости, а что, наоборот, злит и раздражает еще сильнее.

Какой твой язык любви

Хорошо знать, как партнер проявляет чувство и показывает симпатию. Это поможет лучше понять его. Например, кому-то трудно даются слова любви, поэтому они проявляют любовь действиями. Для другого любовь – это обеспечивать комфорт.

Веришь ли в дружбу между мужчиной и женщиной

Ответ на этот вопрос раскроет насколько близко человек контактирует с противоположным полом. К этому следует подготовиться, чтобы потом не терять сознание от "сюрпризов".

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Расскажи о своем лучшем друге

Не зря же есть мудрость: скажи, кто твой друг, и я скажу, кто ты. Хорошо, когда партнеры принимают друзей друг друга и общаются с ними.