Что нужно говорить ребенку во время развода родителей: подборка эффективных фраз

Во время развода родителей дети страдают больше всего. Даже в возрасте 3 – 4 лет они способны волноваться, однако по-своему. Кроме того, малыши могут сделать вывод, что их перестали любить.

Эта уверенность, что "Меня никто не любит" может остаться с ребенком почти на всю жизнь. К тому моменту, пока она сама, повзрослев, не станет работать над собой и изменять воспоминания детства к лучшему.

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В основном, дети, чьи родители развелись, почти всегда в будущем испытывают трудности при создании собственной семьи. Кроме того, они признают развод, как норму жизни.

Повышенная мнительность, болезненная ревность, нервозность – вот последствия развода родителей для девушек.

Неуверенность в себе, заниженная самооценка и несерьезное отношение к браку – это лишь некоторые характеристики парней, переживших развод родителей.

Что говорить ребенку при разводе родителей

Чтобы ребенок легче и без последствий перенес развод родителей, стоит говорить с ним, даже если ему исполнилось всего 3 года. Впоследствии он сможет все понять и сам.



Развод родителей / Фото Getty Images

Ни в коем случае нельзя скрывать семейные проблемы, ребенок все равно чувствует психологический дискомфорт в семье. Важно подбадривать малыша и не забывать, что ему в период развода также очень трудно.

Что нужно говорить ребенку:

"Я тебя люблю! И папа тебя любит, несмотря ни на что!".

"Папа живет с другой женщиной, он ее любит, а она любит его. Любовь – это всегда очень хорошо. Ты должен уважать эту женщину!". Ребенок может спросить: "Мама, а тебя папа больше не любит?". На это есть ответ: "Папа любит и уважает маму, как друга и как мать его детей!". Даже если в реальной жизни отношения между родителями после развода сложные для ребенка нужно создавать позитивное восприятие ситуации.

"Ты всегда можешь встречаться с папой и звонить ему!".

"Твой папа хороший человек, просто иногда так случается в жизни, что люди расстаются и живут отдельно! Когда ты вырастешь, все поймешь. А сейчас просто доверься мне! Все будет хорошо!".

"Представляешь, у тебя будет два папы! Это очень хорошо, тебя любить вдвое больше!".

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Разговаривайте с детьми, не оставляйте их наедине со своими мыслями, объясняйте все простыми и понятными для них фразами. Родителям только кажется, что дети ничего не понимают, однако на самом деле это не так.