Что нельзя запрещать ребенку: как родителям установить границы дозволенного

10 июля 2021 , 12:11
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Источник:

4mamas

Постоянные запреты могут вызвать у ребенка тревогу, неуверенность и замкнутость. Если родители больше позволяют малышу, он становится активным, не боится рисковать, пробует все новое с удовольствием.

До 1 года малыш начинает осознавать границы дозволенного. Поэтому когда он начинает ходить, нужно сформировать нормы, например, не лезть в кошачий лоток, не бросать телефон, не тянуть электропровода.

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Под запрет должно попасть все то, что опасно или негигиенично. А все остальные пусть ребенок исследует. Например, насколько глубокая лужа, что будет если покататься в снегу. Главное при этом одеть ребенка по погоде.


Больше позволять ребенку / Фото Freepik

Но и не использовать никаких запретов тоже нельзя. Родителям нужно понимать, что они должны возникать только тогда, когда есть угроза жизни или здоровью ребенка. В других ситуациях, когда хотите отказать, подумайте:

  • Почему это нельзя?
  • Что случится, если согласиться?
  • Это приведет к большему дискомфорту моему или ребенка?
  • Или у меня просто нет настроения, поэтому я запрещаю?

Пусть детское любопытство родителей не раздражает. Ведь это приобретенный ребенком опыт и он бесценен.

Автор: Марія Лелека