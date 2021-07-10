Что нельзя запрещать ребенку: как родителям установить границы дозволенного
Источник:4mamas
Постоянные запреты могут вызвать у ребенка тревогу, неуверенность и замкнутость. Если родители больше позволяют малышу, он становится активным, не боится рисковать, пробует все новое с удовольствием.
До 1 года малыш начинает осознавать границы дозволенного. Поэтому когда он начинает ходить, нужно сформировать нормы, например, не лезть в кошачий лоток, не бросать телефон, не тянуть электропровода.
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Под запрет должно попасть все то, что опасно или негигиенично. А все остальные пусть ребенок исследует. Например, насколько глубокая лужа, что будет если покататься в снегу. Главное при этом одеть ребенка по погоде.
Больше позволять ребенку / Фото Freepik
Но и не использовать никаких запретов тоже нельзя. Родителям нужно понимать, что они должны возникать только тогда, когда есть угроза жизни или здоровью ребенка. В других ситуациях, когда хотите отказать, подумайте:
- Почему это нельзя?
- Что случится, если согласиться?
- Это приведет к большему дискомфорту моему или ребенка?
- Или у меня просто нет настроения, поэтому я запрещаю?
Пусть детское любопытство родителей не раздражает. Ведь это приобретенный ребенком опыт и он бесценен.