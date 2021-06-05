Австралийская мамочка удаляет агрессивный макияж на старых куклах, придавая им естественности

Австралийка Соня Сингх вдыхает новую жизнь в старые выброшенные куклы, которые она находит в магазинах секонд-хенда. Обновленные игрушки избавляются от гламурных черт и становятся похожими на маленьких девочек.

Соня вручную перекрашивает лицо кукол, лепит им новую обувь и придумывает простую прическу. А тем временем ее мама вяжет и шьет милую одежду, которая больше подходит для детей.

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Женщина говорит, что вдохновилась на создание своих кукол благодаря скромному детству, которое было у нее и ее сестер.

Мы с сестрами росли в красивой среде Тасмании, играя подержанными куклами и самодельными игрушками. И это было прекрасно! Я получаю удовольствие от ремонта и повторного использования выброшенных вещей,

– говорит она.

От научного сотрудника до мастера кукол

Преображать куклы Соня начала в 2014 году, после того как потеряла работу научного сотрудника в государственной исследовательской учреждении. Она объездила тасманский эконом-магазины и собрала сломанные куклы, чтобы впоследствии превратить их в новые игрушки, которые имели более приземленный вид.

Многие предполагают, что я была шокированной и ужаснувшейся этими куклами, но на самом деле это не моя история. Окружающая среда является одной из причин, почему я переделываю секонд-хенд, а также езжу на велосипеде. Это больше соответствует моим ценностям,

– рассказывает Соня.

Сначала это было просто ее хобби. Однако после того, как она поделилась своими трансформациями в соцсетях, люди заинтересовались ее рукотворными куклами. Это вдохновило женщину создать проект Tree Change Dolls, название которого происходит от английского выражения касающегося тех, кто переходит от городского образа жизни к сельскому. Сегодня у кукл Сони есть свой фейсбук, инстаграм и даже электронный магазин.

Благотворительность и забота о природе

Каждый раз, продавая свои игрушки, женщина отдает 10% от заработанных денег гуманитарным и экологическим благотворительным организациям. Кроме того, ежемесячно она выставляет куклы на аукцион, средства от которого полностью идут на благотворительность.

Женщина надеется, что ее куклы поощрят юных девочек заниматься тем, чем и положено в детском возрасте: лазить по деревьям, кататься на шинах и играть во дворе.

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