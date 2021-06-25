8 простых способов поддержать с детьми здоровые отношения: советы психолога

Сложно быть идеальными родителями и еще труднее поддерживать со своими детьмии близкие и здоровые отношения. Преградой может быть чрезмерная авторитарность взрослых, или же банальная нехватка времени.

Самое ценное, что мы можем дать ребенку, это наша любовь, поддержка, уважение, присутствие и собственный пример, говорит детский психолог Марина Липич. Ее простые советы помогут вам сохранить здоровые отношения со своими детьми и остаться с ними близкими.

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Как поддерживать здоровые отношения с детьми

Семейные ритуалы или традиции

Психолог рекомендует придумать свои семейные ритуалы или традиции. К примеру, это может быть обязательный совместный ужин несколько раз в неделю, или же просмотр фильмов и тому подобное.

Ресторан без повода

Сходите со своими детьми в ресторан или кафе просто так, не имея для этого никакого повода.

Позволяйте приглашать друзей домой

Позвольте своим детям приглашать своих друзей к себе домой. По словам Липич, это проявление доверия и поддержки, ведь так вы показываете, что уважаете их и их окружение.

Психологи также советует быть осторожными в высказываниях и суждениях о друзьях своих детей. Не стоит делать поспешных выводов, если вам кажется, что они плохо влияют на ваших детей. Лучше сначала понаблюдайте, а затем помогите им самостоятельно это понять, а не навязывайте свое мнение.

Лелейте семейные традиции

Пусть семья и дом будут прочной основой, на которую можно опереться, что бы ни случилось в жизни, какая бы компания не была во внешнем мире,

– говорит Марина Липич.

Пусть ребенок сам придумает ваш совместный досуг

Психолог советует давать детям возможность самим придумать, как они хотят провести свободное время со своими родителями. Это может быть шопинг, пикник, прогулка на роликах в парке или что-либо другое, что пожелает ребенок. И здесь важно, чтобы родители таки согласились и осуществили этот замысел.



Позвольте ребенку самому выбрать совместный досуг / Фото pexels

Реальные задачи

Давайте ребенку задания, которые он сможет выполнить, постепенно увеличивая его пределы ответственности.

Позволяйте детям проявлять свою агрессию

Учите ребенка конструктивно и в разрешенных пределах проявлять свою агрессию.

В частной практике наблюдаю, как у детей заложена идея, что на родителей злиться нельзя. На самом деле можно и нужно. Родители – не идеальны, они могут нарушать границы детей, могут чего-то не понимать, не знать,

– отмечает детский психолог.

В то же время надо определить, на что именно будет направлена ​​такая управляемая агрессия. Пусть ребенок озвучит из-за чего он злится: на поступок родителей, потому что они его не услышали. Обычно, говорит Липич, дети в таких ситуациях приводят очень конкретные и справедливые случаи, когда родители их проигнорировали, не поняли, или не услышали.

Чаще проявляйте свои эмоции

Психолог настоятельно рекомендует чаще говорить детям приятные слова, радоваться с ними, обнимать их, каждый раз напоминая, как сильно вы их любите.

Совершенных родителей не бывает

Если вы чувствуете, что проводите с ребенком слишком мало времени, не стоит себя за это корить, говорит Липич. По ее словам, чувство вины настолько токсично само по себе, что забирает от нас силы и энергию, чтобы что-то изменить.

Для начала признайте, что здесь вы не справились. И если вы устали, то скажите об этом своим детям и предложите "ленивый" способ для проведения совместного времени.

Ведь ребенку нужно не так много – чтобы его видели, слышали и были рядом. 20 минут тотального присутствия с ребенком достаточно, чтобы он наполнился поддержкой и уважением от родителей,

– резюмирует Марина Липич.



Когда родители рядом, дети наполняются поддержкой / Фото pexels