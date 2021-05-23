Родичі виховують дитину замість няні: які переваги та недоліки

Варто залучати родичів до виховання дитини тоді, коли у батьків немає вибору: немає змоги віддати її в дитячий садок або скористатися послугами няні. Якщо доручаєте виховання дитини родичам, важливо зважити всі "за" та "проти", приймаючи таке рішення. Це допоможе уникнути проблем у майбутньому.

Переваги

• Виховання в родинному колі

Головна перевага родичів у тому, що не залучені сторонні люди. Діти мають більше значення для рідних, наприклад, для бабусь.Вони знають, як прищепити дитині правильні життєві цінності та забезпечити правильний розвиток, коли батьків немає поруч.

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• Cпільні життєві цінності

Під час виховання родичі передають дитині життєві цінності й правила поведінки, які близькі батькам. Це означає, що дитина засвоїть ті ж цінності та навички, яких би хотіли її навчити мама і тато, але не зможуть дати няня чи вихователі в дитячому садку.

• Дитина виховується вдома

Коли за дитиною доглядають родичі, вона завжди перебуває вдома. Немає потреби щодня водити її до дитячого садочка. Удома дитина почувається комфортно й тому краще вчиться.



Допомога родичів у вихованні / Фото ESN

• Виховання вдома дешевше або взагалі безкоштовне

Молоді батьки часто залучають родичів до виховання дитини, адже це дешевше, ніж наймати няню. Дуже часто бабусі або тітки виступають у ролі безкоштовних нянь для дитини. І це – велика перевага для батьків.

Недоліки

• Образи

Родичі можуть почати ображатися через те, що їх обтяжують різноманітними клопотами. Молоді батьки нерідко бувають наполегливі у своїх проханнях доглянути за дитиною або навіть чинять емоційний тиск.

• Розбіжності у вихованні

У батьків та родичів можуть виникати розбіжності щодо поглядів на процес виховання. Кожен у родині має свої звички та спосіб життя. А вони мають здатність передаватися дитині, якщо родич доглядає за нею. Наприклад, якщо бабуся, яка виховує малюка, звикла лягати спати пізно, то дитина теж засиджуватиметься допізна. На вашу думку, неприйнятно шльопати дитину, але дідусь може мати стосовно цього іншу точку зору. Різні погляди родичів на процес виховання здатні спричинити додаткові труднощі.

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• Виховання вдома

Якщо дитина виховується вдома, вона менше спілкується з іншими дітьми. Якщо ви віддаєте малюка в дитячий садок, він багато часу буде проводити з іншими дітьми, засвоюючи те, чого не вчили вдома. Наприклад, родичі, які виховують дитину, можуть не дозволяти їй спілкуватися з дітьми у дворі, побоюючись, що ті погано на неї вплинуть. Такі заборони ускладнюють розвиток дитини в багатьох сферах.