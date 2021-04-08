Майже 30 років психологічних знущань: як поліція змогла притягнути чоловіка до відповідальності

Суд визнав 52-річного чоловіка винним в умисному систематичному вчиненні психологічного насильства. Яке покарання він отримав – читайте у матеріалі.

Працівники поліції систематично проводили профілактичну роботу із домашнім насильником, проте чоловік продовжував вчиняти психологічний тиск на дружину.

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Полонський районний суд вже виносив 4 постанови, базуючись на зібраних поліцейськими матеріалами. Чоловіка притягнули до адміністративної відповідальності за вчинення домашнього насильства й оштрафували (востаннє — на 500 гривень).

Продовження насильства над дружиною

Проте усе це кривдника не зупиняло. Поліцейські зафіксували черговий факт психологічного домашнього насильства 2 лютого 2021. Чоловік нецензурно висловлювався на адресу дружини, погрожував фізичною розправою, проявляв агресію.

Дружина зазначила, що за майже 30 років шлюбу між ними постійно виникають сварки через те, що чоловік зловживає спиртними напоями.

Цього разу поліцейські розпочали кримінальне провадження за ознаками Кримінального Кодексу України (Домашнє насильство). Суд дійшов висновку, що вина обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушення повністю доведена та визначив йому покарання у вигляді 150 годин громадських робіт.

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Також чоловікові доведеться пройти корекційну програму для кривдників тривалістю у 3 місяці. Контроль за поведінкою засудженого суд поклав на органи пробації за місцем його проживання.