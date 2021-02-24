Протидія домашнього насильства: що передбачає програма, яку затвердив уряд

24 лютого 2021 , 16:20
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Джерело:

Урядовий портал

Кабінет Міністрів затвердив державну соціальну програму запобігання та протидії домашньому насильству та насильству за ознакою статі на 2021 – 2025 роки.

Вперше будуть розроблені програми для постраждалих осіб та відповідні програми для дітей-кривдників з методичними рекомендаціями їх виконання.

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Крім того, додатково буде створено 450 спеціалізованих служб підтримки постраждалих осіб – притулків, мобільних бригад соціально-психологічної допомоги, денних центрів соціально-психологічної допомоги, спеціалізованих служб первинного соціально-психологічного консультування.

В додатку до постанови програма передбачає:

  • Удосконалення системи запобігання та протидії домашньому насильству та насильству за ознакою статі.
  • Запровадження системного реагування на насильство.
  • Забезпечення постраждалим особам доступу до комплексних послуг, орієнтованих на їхні потреби.
  • Надання якісних соціальних послуг постраждалим від насилля.


Нові державні кроки / Фото kmu.gov.ua

Запроваджено заходи забезпечення індивідуального підходу до допиту дітей незалежно від їх статусу у кримінальному провадженні.

Вже у 2021 році передбачено проведення судових засідань у дружньому до дитини оточенні. А до 2022 року передбачено оновлення Державних стандартів щодо забезпечення включення до компонента дошкільної, початкової, середньої, професійної, вищої освіти положень ціннісних орієнтирів ненасильницької поведінки.

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Орієнтовний обсяг видатків, передбачених на реалізацію державної програми протягом 2021–2025 років, становитиме:

► З державного бюджету – 833 083,7 тисячі гривень.

► З місцевих бюджетів – 391 180,9 тисячі гривень.

► З інших джерел – 102,0 тисяч гривень.