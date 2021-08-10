Понад 50 років родичі відправляють одне одному однакові листівки: оригінальна традиція

У 1972 році британець Дейв Сондерс на свій 21-ий день народження отримав листівку від сестри Шейли. Через рік він відправив її назад, підписавши разом з дружиною Френ. Так розпочалася цікава родинна традиція.

Вже майже 50 років брати, сестри, діти, батьки, бабусі та дідусі пересилають між собою листівки. Вони вже можуть бути забруднені чаєм, замальовані малюнками, але наповнені добрими словами рідних.

Цікаво 89-річний дідусь щоразу біжить за машиною онуки: жінка поділилася зворушливою традицією – відео

Традицію родичів підтримує й Джон, якому нещодавно прийшла стара листівка з коалою і свіжим написом від сестри Серени. Крім того, на ній були численні побажання від родичів 50-річної давності.



Підписи родичів у листівці / Фото The Epoch Times

"Це архів нашої сімейної історії. Вражає, що всі наші родичі підтримують цю традицію", – прокоментував Джон.



Джон з сімейною листівкою / Фото The Epoch Times

Чоловік розповів, що іноді деякі листівки на декілька років зникають, але потім знову з'являються. Іноді йому можуть прислати одразу декілька таких привітань, а іншого разу може не бути жодного.

Читайте також Професор поставив ліжечко в лабораторію для студентки з дитиною: фото

Щоб листівки прослужили ще довше, родичі Джона приклеюють додаткові розвороти позаду основного, тому листівка вже стає схожою на книгу.