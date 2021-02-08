Поширені помилки батьків при вихованні дитини: як можна змінити погану поведінку

Коли справа доходить до боротьби з поганою поведінкою дитини, усі батьки іноді помиляються. Які є помилки у дисципліні та як їх виправити – читайте у матеріалі.

Необґрунтовані заборони

Дитина регулярно чує такі заборони, як "Не бий свою сестру!" або "Перестань смикати собаку за хвіст!", тому з часом перестає їх сприймати.

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Насправді замість цього, батьки мають розповідати дитині, яку поведінку вони б хотіли бачити. "Батьки кажуть "ні" настільки часто, що діти перестають його чути й воно втрачає свою силу", – додав психолог Мішель Борба.



Пояснюйте заборони / Фото The Mental Health Center ​

Дорослі дитині щось забороняють робити, проте й не пояснюють, як діяти натомість. Наприклад, замість "У ванні не можна стояти!" спробуйте сказати так: "Ми сідаємо у ванну, тому що вона слизька". Якщо дитина чемно поводиться, то похваліть її, щоб підкріпити хорошу поведінку.

Занадто великі очікування

Наприклад, якщо дитина кричить в громадському місці та не звертає уваги на зауваження, тоді варто на власному прикладі пояснити, як потрібно поводитися. Ймовірно, дитина ще не навчилася контролювати свої імпульси та не знає норм соціальної поведінки в громадських місцях. При цьому батьки помилково можуть вважати, що ці знання дітям вже відомі.

Коли дитина порушує правила, батькам потрібно нагадати собі, що вона не намагається це зробити навмисно – просто не знає, що потрібно робити цій ситуації.

Для цього їй варто спокійно пояснити, як зараз потрібно поводитися та чому. Можна також вказати на те, як поводяться інші люди поряд. Проте варто пам'ятати, щоб навчитися правильно поводитися, дітям потрібен час і повторення.



Потрібен час та повторення / Фото New Atlas

Моделювання поведінки, яку ви не хочете бачити

Ви кричите, коли щось не вдається, або грубо звертаєтесь до свого партнера, коли він вас перебиває. Згодом дитина аналогічно реагує, коли щось йде не так.

Дітям притаманно повторювати поведінку батьків. Проте навіть у дорослому віці ідеальну поведінку важко підтримувати цілодобово, тому в таких випадках потрібно вибачатися.

Емоції бувають потужними, їх важко контролювати навіть дорослим. Але вибачення демонструє, що ми відповідальні за свої дії. Це також створює можливість поговорити про те, чому ви так відреагували, і як можна поводитися по-іншому,

– повідомила авторка книги про дитяче виховання Девра Реннер.

Втручання, коли поведінка дітей дратує

Часто батьки відчувають необхідність втручатися щоразу, коли діти роблять щось, що їм не подобається чи дратує. У цьому випадку психолог рекомендує користуватися практичним правилом: якщо не має проблем з безпекою – потрібно перечекати.

Швидше за все, якщо ви не будете реагувати, то дитина зрештою зупиниться, а ви уникнете додаткового крику.

Неефективне використання тайм-ауту

Деякі діти позитивно реагують на пропозицію піти в тихе місце, поки вони не оговтаються, але інших таке прохання може роздратувати ще більше. Тому тайм-аут потрібно розцінювати як час, коли дитина може заспокоїтися – а не покарання.



Тайм-аут / Фото ParentMap​

Як альтернативний варіант, експерти пропонують просто посидіти разом із дитиною, поки не заспокоїться. Тільки тоді спокійно пояснити, чому така поведінка була неправильною.

Використання однакових методів виховання для різних дітей

Методи, які працюють з одними дітьми, можуть абсолютно не підходити для темпераменту інших. Одна дитина може зреагувати на словесне зауваження, а іншій – потрібно побачити наслідки, щоб змінити вектор дій.

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Тому батькам варто розробити різноманітні способи виховання, які будуть відповідати потребам та характеру малечі.