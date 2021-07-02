Погана поведінка дитини: психолог пояснив, які 4 питання допоможуть батькам

Експерт з питань дитячої вікової психології Дмитро Карпачов пояснив, що робити батькам у випадку поганої поведінки чи капризів дитини. Він запропонував поставити малюку 4 питання.

"Іноді замість покарання з дитиною краще поговорити. Адже головне — це не покарати її, а навчити, як правильно. І розмова в ряді випадків може бути більш ефективною для вирішення цього завдання", – зазначив Дмитро Карпачов.

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Які питання потрібно поставити дитині

• Чому ти це зробив, знаючи, що чиниш погано? Завдяки цьому питанню батьки можуть спробувати дізнатися про справжні причини поганої поведінки дитини. А також дають їй можливість пояснити свою думку щодо цього.

• Чи міг ти вчинити по-іншому? Це питання допоможе навчити дитину бачити інші варіанти поведінки в складних і неоднозначних ситуаціях. Якщо вона не зможе відповісти на нього, батькам потрібно запропонувати свої варіанти.



Розмова з дитиною / Фото Medical Xpress

• Як мені потрібно вчинити в цій ситуації? Є таке чудове правило: "Дитина найбільше потребує любові та підтримки саме тоді, коли найменше цього заслуговує". Це питання допоможе сформувати довірливі відносини між батьками та малюком, що і є основою виховання.

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• Якщо ситуація повториться, що ти зробиш наступного разу? Завдання питання — побудувати правильну модель поведінки. Уявлення дитини про те, як наступного разу вчинити по-іншому, підвищує її шанси на прийнятну поведінку.