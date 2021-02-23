Подарунок від сина, який розчулив батька до сліз: про що мріяв чоловік – відео

У США хлопець Девід Орджерон вирішив втілити батькову мрію. Якось чоловік ненароком розповів сину, що хотів би мати синій Ford Mustang 1966 року випуску.

Девід зміг знайти потрібне авто та купив його, проте на цьому американець зупинятися не хотів. Він вирішив незвичним методом вручити подарунок.

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Хлопець вмовив знайомого підіграти йому та видати себе за власника авто. Після цього на Ford встановили табличку "продається" й залишалося тільки перевірити, чи захоче таке авто батько.

Чоловікові машина сподобалася одразу й після тест-драйву він запитав, скільки коштує іномарка. У відповідь батько почув "нуль". Тільки після цього підійшов син та вручив йому ключі.

Батько не міг повірити, що це не розіграш. Проте коли зрозумів, що це не жарт, то ненадовго відлучився, аби ніхто не побачив на його очах сльози гордості за сина й радості від виконання мрії.

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