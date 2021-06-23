Плакати за місяць до весілля та обмазатися куркумою: цікаві весільні традиції світу

Збереження весільних традицій – звичне явище у багатьох культурах. Так у Китаї наречена має плакати, а у Індії обмазатися куркумою. Які весільні традиції в інших країнах – читайте у матеріалі.
Китай
Хор, який плаче, — головна традиція народу Туцзяни в Китаї. Згідно з нею, сльози нареченої символізують печаль, адже вона залишила свій дім.
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Зазвичай наречена починає плакати за місяць до весілля, а матері, бабусі, сестри й тітки приєднуються до церемонії плачу за тиждень.
Дивіться відео традиції народу Туцзяни:
Індія
За кілька днів до весільної церемонії наречені в індійському штаті Західна Бенгалія і в сусідньому Бангладеш беруть участь у ритуалі "Gaye holud", що перекладається як "куркума на тілі".
Традиції Індії / Фото The Hans India
Переважно традиція відбувається в будинку нареченої та залучає заможних жінок. Вони подрібнюють куркуму за допомогою ступки й наносять пасту на обличчя і тіло нареченої. Куркума відома своїми протизапальними й антивіковими властивостями, освітлює колір обличчя нареченої напередодні важливого дня.
Велика Британія
Англійський фольклор повідомляє, що наречена повинна одягнути "щось старе, щось нове, щось узяте в борг, щось синє і срібні 6 пенсів у черевику", адже це принесе удачу в шлюбний союз.
- Старий предмет благословить майбутню дитину нареченої.
- Щось позичене у щасливої нареченої – принесе удачу.
- Щось нове — принесе світле майбутнє.
- Синій — символізує вірність.
- Монета — бажає процвітання.
Японія
Церемонія розпивання саке сан-сан-кудо — одна з найстаріших японських весільних традицій. Вона була відома ще у 1600-х роках. Замість того, щоб обмінюватися весільними присягами, наречений і наречена, а також батьки – по тричі потягують саке з 3 чашок різного розміру.
Японська традиція / Фото marble87
- Перший набір ковтків уособлює зміцнення зв'язку між родинами.
- Другі 3 ковтки — ненависть, пристрасть і невігластво.
- Останні 3 ковтки означають свободу від колишніх недоліків.
Цифра 3 вважається щасливим числом, тому 9 ковтків дорівнюють потрійному щастю.
Нігерія
Весільні ансамблі виготовляються з aso oke, тканини ручної роботи, що символізує плем'я сім'ї нареченої, плем'я її нового чоловіка, або і те, й інше водночас.
Стабільність у виборі тканини й кольору – є ключовим фактором на весіллі, надалі пара встановлює відповідний дрес-код для своїх гостей, який отримав назву aso ebi.
Aso ebi / Фото Fab Magazine
Туніс
Пара починає святкувати весілля ще за 6 днів до весілля. Хна, яка, як вважається, приносить удачу, відіграє особливу роль на такому святі. На першій церемонії її наносять на руки та ноги нареченої у вигляді візерунків з квітів та метеликів.
Малюнки з хни на руках / Фото Vogue
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Мексика
Ель-лазо (весільне ласо) – відома традиція у Мексиці. Падріно, тобто хресні батьки, після весільних присяг, які уособлюють любов і єдність, накидають ланцюжок з квітів або чоток спочатку на шию нареченого, а потім, у вигляді вісімки, знака нескінченності, — на плечі нареченої.
Весільна традиція Мексики / Фото Stephanie Brauer