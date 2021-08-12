Спланували весілля за 4 дні: підлітки одружилися через агресивну форму раку нареченого

У віці 19 років Чейз Сміт помер від рідкісної хвороби раку – саркоми Юінга. Перед смертю юнак встиг здійснити найбажанішу свою мрію – одружитися з коханою дівчиною Сейді.

У 2014 році, коли Чейз Сміт був на тренувальних зборах з плавання, він раптом став відчувати хворобливі спазми в лівому стегні.

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Обстеження показало, що у 12-річного хлопця пухлина у стегновій кістці, проте ще невелика за розміром. Після хімієтерапії вона зникла й Чейз знову був здоровим.

Через 2 роки хвороба знову повернулася. Злоякісна пухлина виникла у тому ж місці, що і першого разу. Проте лікування знову виявилося успішним. Після курсу хімієтерапії Чейз відновив навчання в школі та знову тренуватися.

Як познайомилися Сейді та Чейз

У 2018 році хлопець познайомився зі спортсменкою Сейді Міллс. Коли у підлітків розпочалися стосунки, вони стали дуже близькими й важливими одне для одного.

Під час своїх довгих розмов вони мріяли про весілля, проте обоє розуміли, що потрібно почекати до закінчення коледжу. Проте до Чейза раптово знову повернувся рак, який був агресивніший за попередні його форми.



Чейз та Сейді / Фото Фейсбук

Лікарі знайшли у Чейза пухлини по всьому тілу – в плечах, легких, спині, стегні та в області скроні, що викликало у хлопця нестерпні головні болі. Прогноз був невтішним: 3 – 5 місяців з лікуванням або без нього.

Тоді закохані вирішили, що у них ще є час, аби здійснити свою головну мрію: зізнатися в любові одне одному, стоячи біля вівтаря, та стати чоловіком і дружиною. Батьки не стали відмовляти, а допомогли швидко спланувати весілля – всього за 4 дні.



Молода пара / Фото Фейсбук

Сейді та Чейз одружилися 29 квітня 2021 року біля рідного дому, адже це було місце, де вони вперше поцілувалися.

Дивіться фото з весілля Чейза та Сейді:

Сейді означає для мене все. Я не можу описати це почуття словами,

– зізнався Чейз.

З того часу закохані не розлучалися. З кожним днем ​​болі у Чейза ставали все сильнішими, іноді були нестерпними. У ці важкі хвилини з хлопцем була його дружина. Вони обоє розуміли, що означають усі ці симптоми, тому намагалися прожити кожен день так, ніби він останній.

Чейз помер у віці 19 років в оточенні рідних людей. Його останні слова були адресовані дружині: "Я тебе люблю. Не хвилюйся". Сейді встигла прошепотіти йому на вухо: "Все добре. Ти виграв битву".

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Дівчина до останньої секунди переконувала йому, що "все буде добре, що прийшов час возз'єднатися з Богом, що там більше не буде болю і страждань".

"Я поцілувала його в обличчя і не відпускала, поки він не зробив свій останній подих", – пригадала Сейді.