Під час весільного танцю до молодят доєднався улюблений пес: відео

Весільний танець молодят з Техасу зворушив користувачів соціальних мереж. Усе через те, що до нареченого та нареченої приєднався їх улюблений лабрадор.

Відео, на якому собака приєднався до молодят в їх першому весільному танці, розтопило серця людей в інтернеті. Спочатку улюбленець тільки спостерігав за танцюючими господарями. Проте потім зрозумів, що також хоче бути частиною цього процесу.

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Собака підбіг та встав на задні лапи, спираючись передніми на молодят. Пара була зовсім не проти й із задоволенням станцювала разом з псом, адже він також член їх сім'ї.

У соціальних мережах люди активно поширювали та коментували відео. Були ті, хто зізналися, що ледь не заплакали від радості під час перегляду, інші похвалили наречену за те, що вона не переживала за власну весільну сукню, коли собака наступав на неї.

"Той факт, що вони обоє обіймають собаку в танці, робить це все дуже зворушливим".

"Нареченій байдуже, що її плаття може порватися або забруднитися. Вона просто піклується про свого приятеля".

"Якщо у них є схвалення собаки, ніхто не має права заперечувати проти цього шлюбу".

"Махання хвостом – це найкраще. Навіть змусило мене посміхнутися".

"Це був ідеальний перший танець сімейної пари".

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Дивіться відео першого танцю з собакою: