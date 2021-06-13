Перше селфі та довгоочікувана зустріч з онукою: зворушливі вчинки бабусь та дідусів – фото

За даними ООН, вперше в історії у світі стало більше людей похилого віку, ніж маленьких дітей. Кількість людей, які старше 65 років, перевищила кількість дітей віком до 5 років на кінець 2018 року.

Письменниця Мег Селіг повідомила, що зараз у світі надзвичайно поширений страх постаріти. За її словами, сучасне уявлення суспільства щодо літніх людей підпадає під стереотипи: сварливі, нещасні або знесилені, що не є правдою.

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"Моєю ціллю під час написання книги про здорове старіння було полегшити страх молодих людей. Я неймовірно щаслива літня людина у віці 76 років. Насправді щасливіша, ніж була коли-небудь", – зазначила Мег Селіг.

"Усе залежить тільки від вашого власного рішення про те, як ви хочете провести свої "бонусні роки" життя. Немає однієї правильної відповіді – обирайте те, що найкраще підходить для вас", – додала Мег.

Як бабусі та дідусі проводять свій час

"Моя 90-річна бабуся надіслала мені саморобний жилет з підписом: "Одягати на вечірки". Це дивовижно", – повідомив користувач соціальних мереж, додавши фото до допису.



Жилет від бабусі / Фото Bored Panda

Дідусь з вітиліго самостійно робить гачком ляльки з такою ж хворобою. Усе для того, щоб діти з таким станом почувалися краще.



Ляльки з вітиліго / Фото Bored Panda

Онук не бачив бабусю та дідуся протягом декількох місяців, поки вони намагалися зрозуміли, як "працює Facetime". Хлопець зробив фото обличчя свого дідуся, коли він нарешті зміг побачити онука.



Зустріч з онуком по Facetime / Фото Bored Panda

Для свого онука дідусь самостійно зробив дивовижну колиску.



Колиска від дідуся / Фото Bored Panda

"Моя бабуся самостійно намалювала весь обгортковий папір для подарунків", – повідомив користувач соціальних мереж.



Обгортковий папір / Фото Bored Panda

Дідусь отримав новий телефон із селфі-камерою. Перше селфі, яке він зробив на смартфон, одразу відправив рідним.



Перше селфі дідуся / Фото Bored Panda

Бабуся, якій 93 роки, разом з онуком відтворили персонажів мультфільму "Вперед і вгору".



Відтворення героїв мультфільму / Фото Bored Panda

"100 років розлуки. Мій дідусь на своє 103-річчя з моєю 3-річною донькою. Ця картина для мене безцінна", – написала жінка у соціальних мережах.



Дідусь з онукою / Фото Bored Panda

Щоб підтримати онука, дідусь зробив таке ж татуювання, як імплант вушної раковини у хлопчика.



Татуювання дідуся / Фото Bored Panda

"Моя прабабуся, якій буде 103 роки, на День закоханих сміється з моєю 2-місячною донькою", – підписала фото жінка.



Прабабуся з онукою / Фото Bored Panda

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Онучка намалювала сукню своєї мрії, а бабуся змогла пошити її для дівчинки.



Сукня від бабусі / Фото Bored Panda

"Мій тато вчора вперше зустрів мого сина. Я ніколи не бачив свого тата таким щасливим", – підписав фото чоловік.



Дідусь з онуком / Фото Bored Panda