Паралізований наречений встав з візка для першого танцю: як друзі допомогли влаштувати сюрприз

Наречений, якого паралізувало після аварії, вирішив зробити сюрприз для коханої. Чоловік встав з інвалідного візка для першого танцю. Як йому це вдалося – читайте у матеріалі.

Коли останній рік Райан навчався у школі, він мріяв про кар'єру професійного футболіста. Проте плани хлопця обірвалися, коли він потрапив в автомобільну аварію й назавжди залишився паралізованим нижче пояса.

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Попри це спорт він не залишив, а продовжив тренуватися. Завдяки цьому у 2012 році навіть взяв участь в Паралімпійських іграх в Лондоні. Також хлопець закінчив коледж та знайшов роботу в галузі логістики.

З Чендлер хлопця познайомив їх спільний друг. Дівчина довго не погоджувалася піти з Райаном на побачення, але він не відступав. В першу річницю знайомства чоловік повіз кохану в романтичну подорож, де зробив їй пропозицію.



Райан та Чендлер / Фото фейсбук

На весіллі Райан вирішив вразити Чендлер, вставши для першого танцю. Це стало можливим завдяки двом друзям, які прив'язали його паралізовані ноги до своїх. Потай від усіх троє чоловіків тренувалися ходити й були готові виконати весільний танець.

Коли Чендлер побачила, як її чоловік встає з інвалідного візка, вона втратила дар мови. "Я не могла повірити своїм очам. Мені просто хотілося обійняти його і кружляти під музику", – пригадала Чендлер.

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Пара довго стояла, обійнявшись, та не могла стримати сліз. "Коли вона обійняла мене, світ зупинився. Мене переповнювали емоції", – додав Райан.