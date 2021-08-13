Музика на грамофоні й вінтажний одяг: пара відмовилася від сучасного комфорту, щоб жити в 1930-х
Джерело:New York Post
Британці Рут Шеллі та Роберт Остман відмовилися від більшості сучасних зручностей. Усе через те, що хлопець та дівчина захотіли повернутися в період 1930-х років.
Закохані їздять на старовинному автомобілі, носять вінтажний одяг і прикрашають свій будинок відповідно до естетики 1930-х років. У вільний час пара не дивиться телевізор, а замість цього слухає музику на грамофоні, танцює, катається на старовинних велосипедах, а також готує їжу, яка була популярна у той час.
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Подружжя вважає, що їх спосіб життя корисний для їх стосунків, адже дозволяє "бути присутніми в цьому моменті, а не залишатися приклеєними до Netflix чи до наших телефонів".
Цей стиль – це не те, що можна носити, якщо ти сором’язливий. Адже на нас надто багато дивляться. Проте ми зовсім не проти, адже часто це позитивні відгуки,
– пригадала Рут Шеллі
"Ми з Робертом весь час так одягаємося, оскільки ми закохані у цей стиль. Роберт переважно носить костюм та кепку, тоді як я можу носити одяг з 1930-х по 1940-ті роки", – зазначила Шеллі.
Дивіться фото: як живуть Рут та Роберт
Роберт Остман пригадав, що у дитинстві його бабуся та дідусь дивилися старі фільми. Подорослішавши, чоловік почав читати багато книг того часу. З усього цього й сформувався його стиль.
Чоловік додав, що має певні зауваження щодо сучасної моди. "Мені не подобається звук, який видає синтетичний одяг під час прогулянки. Наш гардероб унікальний і відрізняється від сьогоднішнього повсякденного".
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Проте пара зазначила, що використовує один сучасний пристрій – смартфон. "У нас обох є телефони, тому що вони допомагають спілкуватися, коли ми не разом", — прокоментувала Рут.
Дивіться відео стилю життя Рут Шеллі та Роберта Остмана: