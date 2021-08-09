Оригінальна пропозиція вийти заміж від фермера: як чоловіку допомогли корови – фото, відео

Фермер Льюїс Уайт, якому 24 роки, вигадав, як оригінально зробити пропозицію своїй дівчині Емілі Френсіс. Для цього йому знадобилися корови, крейдяна фарба та каблучка.

З самого ранку Льюїс разом з другом написав на шерсті двох корів: "Ти вийдеш за мене заміж?".

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Після цього хлопець повернувся додому, щоб розбудити Емілі та попросив її вийти в поле. Там дівчина побачила послання на коровах та Льюїса, який стояв на одному коліні з каблучкою в руках. Дівчина відповіла: "Так".



Сюрприз для Емілі / Фото SWNS

"Місяць тому в мене виникла ідея пропозиції за участю корів. Я подумав, що це буде чудово, адже ми разом їх купили та виростили. Спочатку план полягав у тому, щоб кожне слово написати на окремій корові, але тварини ніяк не хотіли стояти на одному місці. Тоді ми з другом написали слова тільки на двох коровах", – пояснив Льюїс.

Я розбудив її о 6:30 ранку. Емілі не знала, що відбувається. Вона вийшла напівсонної та все ще була одягнена в піжаму. Проте коли зрозуміла, що відбувається, то відразу підбадьорилася,

– пригадав Льюїс.

Відомо, що Емілі раніше працювала перукарем. Проте після знайомства з Льюїсом зацікавилася сільським господарством та переїхала до нього на сімейну ферму.

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