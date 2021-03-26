Обійнялися і трималися за руки: фото зустрічі близнюків, яких розлучили після народження

Коли 27-річна Лора Хаф народжувала близнюків, то знала від лікарів, що її донька Неві, яка народилася з вагою 652 грам, може не вижити. Проте сталося усе навпаки, адже для спеціалізованого догляду забрали її брата-близнюка Луї, який важив 1,5 кілограм. Після возз'єднання через 2 тижні малюки обійнялися й трималися за руки.

Неві та Луї народилися після екстреного кесаревого розтину на 30-му тижні вагітності у Жіночій лікарні Ліверпуля 8 березня 2021 року.

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Лора Хаф народжувала вперше й вона була налякана. Адже лікарі попередили, що останні кілька тижнів вагітності її донечка може не протриматися.

У Неві був зворотний кровотік і вона не отримувала достатньої кількості поживних речовин, але, попри те, що дитина була "такою крихітною", вона не мала потреби у кисневій підтримці.

Вона неймовірна. Лікарі сказали, що ніколи не бачили настільки маленької дитини, яка не потребувала б допомоги,

– повідомила мама Лора Хаф.

Проте ускладнення виявили у новонародженого сина Луї, адже у хлопчика перестали працювати легені. Лікарям довелося доглядати за близнюками у різних відділеннях.

"Було жахливо, коли їх розлучили при народженні, але я плакала від радості, коли вони знову опинилися разом. Вони обіймали один одного ніжками й обіймалися, в якийсь момент навіть трималися за ручки. Вони були такими милими", – повідомила Лора Хаф.



Возз'єднання Неві та Луї / Фото BBC

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Лікарі сподіваються, що близнюки з мамою зможуть поїхати додому вже за місяць. "Вони неймовірні. Вони такі сильні. Я дуже пишаюся цим", – додала мати.