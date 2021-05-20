Новий етап чи кінець стосункам: як подорожі можуть впливати на взаємини закоханих

Для закоханих перша спільна мандрівка є надзвичайно важливою. Завдяки їй вони можуть або вивести стосунки на новий рівень, або зіпсувати їх та розійтися в найближчому майбутньому.

Пошук компромісів

Усі різні, тому й у закоханих можуть бути різні уявлення ідеальної подорожі. Хтось може мріяти відпочивати на пляжі, а інший мріє про активності.

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Все залежить від того, як закохані вийдуть з цієї ситуації: чи розпочнуть конфлікт, чи обговорять проблему та знайде рішення.

Психолог Тетяна Ларіна зазначила, щоб без зусиль знаходити компроміс і не сваритися, парі потрібно подумати, як досягти і однієї, і другої мети. Важливо, щоб обговорення відбувалося без образ і взаємних претензій. Це має бути спільне рішення, яке комфортне обом.



Шукати компроміс в подорожах / Фото Westend61

При цьому важливо розуміти, що компроміс і співпраця – це той випадок, коли обидва партнери шукають рішення, а не хтось один.

Командна гра

Не завжди подорожі наповнені приємними пригодами. Наприклад, власник орендованої квартири не відповідає на дзвінки, отримали штраф, забули купити квиток у громадському транспорті.

Такі історії через деякий час ви будете зі сміхом переповідати друзям, але під час поїздки ці ситуації можуть стати тригером, який продемонструє "темну сторону" вашого партнера. Це той випадок, коли можна краще побачити поведінку у моменти втоми, роздратування, як долає труднощі та яку роль відводить своїй коханій людині.

Командна гра / Фото Getty Images

Перевірка на сумісність

Поїздка тривалістю, навіть у тиждень, – буде чудовою перевіркою стосунків, адже ви постійно разом.

"Можу сказати, те, що ми можемо побачити в людині в поїздці – це один з параметрів, але це ніяк не говорить про все життя. Може хтось в принципі не особливо любить подорожувати, але дуже комфортний в домашніх ситуаціях. Бо це лише один з моментів, на які варто звернути увагу", – повідомила психолог Тетяна Ларіна.

Важливо те, як ви будете проходити стресові ситуації. Якщо її не виходить проходити разом: проходить лише хтось один, а другий не бере участь, або його не чують, – то дуже може бути, що так буде і в майбутньому.

Життя в побуті

Якщо ще не живете разом, а на час подорожі орендували квартиру, то спільна поїздка стане можливістю пізнати краще який партнер в побуті.

Психолог пояснила, якщо вам щось не сподобається, то краще проговорити ситуацію тоді, коли вона виникла, не відкладаючи на потім. Інакше ми можемо показати неправильну реакцію.

Стосунки в побуті / Фото The Vision

Наприклад, вам щось не сподобалося і ви промовчали, а людина подумала, що це мовчазна згода і прийняття таких речей.

"Запам'ятайте, якщо хтось розкидає щось по дому і він так робив завжди, так і буде робити далі. Можете з цим жити? Тоді окей. Не можете і це буде точкою кипіння? Тоді варто це проговорити і поставити людину до відома, що при таких обставинах ви завжди будете жити в скандалі", – додала Ларіна.

Повернення

Поставте собі чесне питання: "Що я відчуваю після завершення подорожі?". Психолог зазначила, що будь-яка спільна діяльність завжди показує, як ми проходимо конфліктні ситуації, доводимо ми проблемні моменти до конфлікту або ми їх вирішуємо, як тільки вони виникають.

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"Спільна поїздка дійсно багато чого розповідає про нас іншим людям і нам про них. Тому обов'язково відправляйтеся разом у подорож, пройдіть через ці ситуації й ви дізнаєтеся чи зможете ви бути хорошими друзями чи дійсно стати чудовою парою", – підсумувала Тетяна Ларіна.