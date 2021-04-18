Навіщо читати дитині на ніч: 5 корисних наслідків

Одна з найважливіших задач, яка стоїть перед батьками, – виховати дитину доброю людиною. Дитячі книги розвивають моральні якості, емоційну сферу та соціальні навички дитини. Для цього буде потрібно небагато – усього 5 –10 хвилин перед сном.

• Зміцнює стосунки з дітьми

Читання на ніч – чудовий метод провести час наодинці з дитиною. Чим старше стає малюк, тим важче знаходити час, який ви будете проводити разом. Тому це нагода побути один з одним і зміцнити зв'язок.

Важливо Раннє загартовування дитини: яка є користь та шкода для організму

• Збільшує словниковий запас дитини

Читання на ніч допомагає дитині розвивати мовленнєві навички. Малюк вчить нові слова й дізнається про варіанти вживання вже відомих слів. Розвиваючи мовлення, дитина стає розумніше та впевненіше в собі.

Читання дитині / Фото ptgsuite

• Розвиває в дітей моральні якості

Дитячі книги часто повчальні. Добро в них завжди перемагає зло, а чесний герой успішно проходить через усі випробування. Читаючи дитині на ніч, батьки вчать її відрізняти хороше від поганого, піклуватися про тих, хто оточує. Дитина краще пізнає та сприймає життєві уроки з цікавих і зрозумілих їй історій, а не з моралі батьків.

• Розвиває уяву дитини

Сюжети книг оживають у дитячих іграх і малюнках. Коли ви читаєте дитині на ніч, вона зосереджується й уважно слухає описи, малюючи їх у своїй уяві. Багата уява – необхідна навичка для творчості.

Цікаво Особливості японського виховання: важливі принципи, які мають використовувати батьки

• Розвага

Дорослішаючи, ми забуваємо, якими веселими бувають дитячі книги. Читання дітям на ніч дає можливість відчути це знову. Крім того, читаючи дитині на ніч, батьки й самі ненадовго повертаємось у дитинство, знову отримуючи задоволення від книг, які любили раніше.