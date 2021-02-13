На весіллі наречений перед гостями поголив голову нереченій: яка неочікувана причина

Під час весілля наречений взяв в руки бритву та поголив голову нареченої. Замість осудження й скандалу, чоловік отримав оплески від її матері та батька.

Закохані Джонні та Алістер з Нової Зеландії подружилися ще коли їм було по 5 років. Коли їм виповнилося по 20 років, вони вирішили, що час одружуватися.

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На власному весіллі молодята здивували всіх гостей. Адже вони вирішили порушити відомі традиції та зробити дещо для них важливе.

Закохані попросили гостей переказати всі гроші, які приготували в подарунок молодятам, в благодійні фонди для допомоги онкохворим дітям. Після цього Джонні та Алістер вразили ще більше. Молода пара оголосила, що вони поголять одне одному голову.



Кадр з весілля / Фото Songbird photography

Відомо, що у мами нареченої діагностували рак яєчників ще у 2018 році. Жінка пройшла кілька курсів хіміотерапії й позбулася волосся. Тому донька та її чоловік вирішили присвятити свій особливий день їй. Після того, як закохані збрили одне одному волосся, мама нареченої міцно обійняла їх.



З мамою нареченої / Фото Songbird photography

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Цей момент допоміг жінці протриматися ще 2 місяці, а у січні 2021 року хвороба її перемогла. Тільки після смерті молода сім'я вирішила розповісти цю історію.

Дивіться відео з весілля: