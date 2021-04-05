Наречена впала під час весільного танцю: яка була неочікувана реакція нареченого – відео

Користувачка соціальної мережі Тікток поділилася милим моментом зі свого весілля. Закохані танцювали, коли раптом наречена невдало впала. Чому наречений не допоміг піднятися – читайте у матеріалі.

У ролику, яке опублікувала дівчина, видно, що вони з чоловіком дивилися їх перший весільний танець.

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Молодята безтурботно виконували номер та всю необхідну хореографію, як щось пішло не з планом, – несподівано наречена впала на підлогу.

Так, я все ще люблю цей момент, який був 3 роки тому,

– підписала блогерка під роликом.

Дівчина не розгубилася і стала танцювати, проте лежачи на підлозі. Проте чоловік продовжив ходити навколо нареченої та не знав що робити у цій ситуації.

Замість того, щоб допомогти дівчині піднятися, чоловіку прийшла краща ідея. Через кілька секунд він приєднався до танцю коханої на підлозі.

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Відео милого вчинку нареченого стало популярним в соціальних мережах та набрало понад 4 мільйони переглядів.

Дивіться відео танцю наречених: