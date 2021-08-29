Мобільні додатки для дошкільнят: як обирати та на що звертати увагу

Коли справа доходить до вибору навчальних програм для дітей, батьки можуть розгубитися: на ринку представлені тисячі таких додатків. При цьому освітня цінність багатьох з них викликає сумніви: не всі програми спираються на наукові дослідження і дійсно приносять користь.

Для того, щоб обрати навчальний додаток для дитини, варто пам'ятати про 4 основних критерії.

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• Мета навчання. Додатки для дошкільнят повинні розвивати ранні навички, наприклад, вчити звуків, букв, цифр, емоцій.

• Розв'язання проблем. Додаток має пропонувати дітям завдання, які спонукають їх до міркувань і творчості. Наприклад, задача може полягати у тому, щоб знайти елемент, якого бракує у шаблоні, або поміняти місцями букви, щоб скласти слово.

Додатки для дітей / Фото Getty Images

• Зворотній зв'язок. Діти досягають значних успіхів, коли отримують змістовний, конкретний і конструктивний зворотній зв'язок. Він може бути представлений у формі звукових повідомлень чи анімації.

• Сюжетна лінія. У навчанні дошкільнят кориснішим є контент, що представлений у формі оповідання. Наприклад, у додатку персонажі можуть відправитися на пошуки скарбів, й під час цієї пригоди дитина повинна виконати ряд завдань.

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Додаток підходить для навчання дошкільнят, якщо відповідає усім критеріям. Крім цього, варто не забувати про роль батьків у навчанні дитини зі смартфоном. Важливо, аби вони пояснювали малюку, як працює додаток і як виконувати навчальні завдання, що буде сприяти навчанню.