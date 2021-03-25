Міф та правда про кризу 3 років у дитини: в чому помиляються батьки

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Часто батьки занадто багато очікують від свого малюка. Наприклад, що у віці 2 років здатна контролювати власні емоції та дії. Які очікування батьків помилкові – читайте у матеріалі.
У період кризи 3 років діти можуть виходити із себе. З криками й плачем вони можуть кататися по підлозі та безупинно вимагати бажаного.
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Які уявлення у батьків щодо можливостей дітей:
Криза 3 років / Фото Healthy & Happy
Як усе насправді:
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Батьки не повинні вимагати від дитини більше, ніж вона може зробити. Істерики малюка можуть самих батьків іноді доводити до стресу, проте потрібно знайти для себе спосіб заспокоюватися. Криза 3-х років мине й тоді дитина почне вчитися контролювати свої емоції.