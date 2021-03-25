Міф та правда про кризу 3 років у дитини: в чому помиляються батьки

Часто батьки занадто багато очікують від свого малюка. Наприклад, що у віці 2 років здатна контролювати власні емоції та дії. Які очікування батьків помилкові – читайте у матеріалі.

У період кризи 3 років діти можуть виходити із себе. З криками й плачем вони можуть кататися по підлозі та безупинно вимагати бажаного.

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Які уявлення у батьків щодо можливостей дітей:

36% вважають, що дитина до 2 років вже може контролювати себе.

56% впевнені, що дитина до 3 років уміє протистояти своїм бажанням робити те, що під забороною.

43% вважають, що дитина до 2 років вміє ділитися і грати по черзі з іншими дітьми.

24% переконані, що діти ще до року здатні контролювати емоції, а ще 42% вважають, що ця здатність розвивається ще до 2 років.



Криза 3 років / Фото Healthy & Happy​

Як усе насправді:

Уміння контролювати емоції розвивається не раніше, ніж у 3,5 – 4 років.

Уміння опановувати себе починає розвиватися приблизно у 3,5 – 4 роки. Потім ще кілька років дитина навчається застосовувати це вміння.

Навичка ділитися розвивається у дітей до 3 – 4 років.

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Батьки не повинні вимагати від дитини більше, ніж вона може зробити. Істерики малюка можуть самих батьків іноді доводити до стресу, проте потрібно знайти для себе спосіб заспокоюватися. Криза 3-х років мине й тоді дитина почне вчитися контролювати свої емоції.