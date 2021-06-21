Мати нареченого одягнула білу сукню, аби помститися: як фотограф допоміг засмученій нареченій

Мати нареченого прийшла на весілля до сина у довгій білій сукні, аби помститися нареченій. Як фотограф виправив ситуацію — читайте у матеріалі.

Наречена одразу зрозуміла, що мати нареченого зробила це спеціально, адже перед весіллям у жінок виникнув конфлікт.

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Дівчина була дуже засмучена, проте намагалася уникати конфліктів у такий важливий день. Проте стан нареченої помітив весільний фотограф.

У святковий день чоловік нічого зробити не міг, проте підредагував усе на фотографіях з церемонії. Перед тим, як відправити знімки, фотограф на кожному кадрі змінив колір сукні матері нареченого з білого на червоний. Завдяки таким діям, тільки наречена була у білосніжному вбранні.

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Історію активно поширюють люди у соціальних мережах. Користувачі розкритикували мати нареченого за рішення із сукнею та похвалили фотографа за його роботу: