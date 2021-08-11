Перші перейми розбудили жінку о п'ятій ранку, проте вона не поспішала вставати.

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Усе через те, що жінка пам'ятала скільки тривали її попередні пологи:

Старшого сина народжувала 3 дні.

Другі пологи тривали 12 годин.

Треті – 8 годин.

Проте через годину перейми різко стали частішими, повторюючись кожні 6 хвилин.

Їхати до лікарні сім'я вирішила на своїй машині. Проте по дорозі Роберту довелося подзвонити в службу порятунку, бо у Ніколь вже почалися потуги. В якийсь момент жінка зрозуміла, що дитина ось-ось з'явиться на світ. Батько ледь встиг припаркуватися на заправній станції пожежної частини.

На допомогу Ніколь встигли офіцери поліції – Даніель Конгедо і Деніел Росадо, які були сертифікованими медичними працівниками. Роберт витягнув з заднього сидіння дітей і постелив ковдру, підготувавши місце для пологів.



Ніколь з донькою / Фото Danielle Silverman

За словами Ніколь, Даніель "ледь встигла зловити дитини", адже донька народилася всього за 2 хвилини. Анна Белла народилася з вагою в 3,3 кілограма і була абсолютно здоровою.

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Крім того, дівчинка отримала ще одне ім'я – Даніель. Так Ніколь висловила подяку поліцейським, які допомогли її доньці з'явитися на світло. "Спасибі вам за це. Це велика честь для мене", – прокоментувала поліцейська Даніель.