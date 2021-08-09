Мама записала зворушливе відео для сина, якого віддала на усиновлення: що розповіла хлопчику

У 18 років Ханна Монг завагітніла від хлопця, з яким зустрічалася 2 місяці. Пара вважала, що одружуватися їм надто рано, проте Ханна хотіла народити дитину.

Тоді Ханна разом з батьком дитини прийняла рішення віддати хлопчика на відкрите усиновлення. Коли малюк знає, хто його прийомні батьки, а хто – біологічні.

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"Це забезпечило б нашій дитині стабільну сім'. і при цьому дозволило б нам бути частиною його життя", – прокоментувала Ханна.

Коли дівчина була на 12 тижні вагітності, вона вперше почула серцебиття малюка і зробила аудіозапис для батька дитини. Проте через 2 дні 20-річний Каден Уїтні раптово помер.



Ханна та Каден / Фото Hannah Mongie

Я була дуже пригнічена й взагалі перестала думати про усиновлення. Дитина була останнім, що залишилося у мене від Кадена,

– пригадала Ханна Монг.

Вагітна дівчина не знала, що робити. Вона намагалася поговорити з родиною й друзями, але це тільки викликало конфлікти. Тоді вона й зрозуміла, що її син повинен рости в іншій родині.

Емілі та Бред Марш вже мали досвід відкритого усиновлення й були не проти таким же способом прийняти ще одну дитину.

Вони сказали, що біологічні мами їх дітей – це ангели сім'ї. Вони були кращими, ніж я могла уявити. А у мене були дуже високі вимоги до тих, хто буде виховувати мою дитину,

– повідомила Ханна.

Дівчина дозволила їм бути присутніми на пологах, а вони натомість подарували їй 48 годин наодинці з новонародженим. "Я була його мамою. Це була найнеймовірніша річ у світі", – пригадала Ханна. Тоді вона вирішила записати для Таггарта відео, сподіваючись, що колись він його подивиться.

Дивіться відео, яке записала Ханна:

Поза кадром крізь сльози Ханна розповідала сину, як сильно його любить, ділилася історію знайомства з його батьком. Крім того, пояснювала, що рішення про усиновлення далося їй непросто, проте так буде краще для нього.

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"Я хотіла, щоб моє усиновлення було відкритим, щоб мій син завжди знав, чий він. Я не хотіла, щоб у нього все життя було криза ідентичності, а також, щоб він міркував, чому я віддала його", – додала Ханна.

Ханна з сином / Фото Hannah Mongie

Хлопчик не обділений увагою жодної зі своїх мам. Адже Ханна регулярно відвідує Таггарта й вони постійно спілкуються.