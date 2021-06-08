Мама вдавала з себе підлітка, щоб потрапити до школи доньки: чому жінку заарештувала поліція

У США мама вирішила довести, що безпека школи, де вчиться її донька, має прогалини. Після експерименту жінку заарештувала поліція.

У 6-хвилинному кліпі Кейсі Гарсія показала, що вона одягла речі своєї доньки, окуляри та маску для обличчя – це допомогло їй потрапити до школи. Жінка змогла цілий день провести в школі, відвідуючи заняття і спілкуючись з вчителями та іншим персоналом.

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Тільки наприкінці дня один із вчителів зрозумів, що жінка не та, за кого себе видає. В результаті Кейсі заарештували за злочинне проникнення. Пізніше вона була звільнена під заставу в розмірі 7908 доларів. Попри це жінка вважає, що її мета була виправдана. Адже вона домоглася того, чого прогнула: довела, що у школі дійсно є проблеми з безпекою.

"Я зробила це не заради лайків і не для того, щоб у школи були проблеми. Я вважаю, що в наших школах повинен бути гідний рівень безпеки. Не хочу бути різкою, але я довела, що зараз він залишає бажати кращого: адже я змогла увійти в школу, представившись 7-класницею, і просидіти майже до кінця навчального дня", – зазначила Кейсі.

Проте намагання мами не були даремними. Представники школи повідомили, що тепер заходи безпеки навчального закладу оцінюють та переглядають.

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Дивіться відео: як Кейсі Гарсія потрапила до школи