Мама розповіла про "маленьку" брехню, яку говорить своїм дітям: як це допомагає їй у вихованні

Мама трьох дітей, яку звати Скай ЛеФевр, регулярно розповідає на своїй сторінці у тікток будні материнства. В одному з роликів жінка зізналася, в чому обманює своїх дітей.

Скай ЛеФевр зазначила, що її обман має тільки гарну мету й це дієвий лайфхак, який насправді допомагає у вихованні.

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"Коли ваші діти думають, що в сік потрібно додавати воду. А заморожені банани, пропущені через блендер, – це морозиво. І людям в телевізорі потрібно спати, тому його потрібно вимикати", – зізналася Скай ЛеФевр, що говорить своїм дітям.

Відео швидко стало популярним та зібрало понад 3 мільйони переглядів. Крім цього, користувачі у коментарях активно згадали, що їм говорили батьки у дитинстві.

Дивіться відео із зізнанням мами: