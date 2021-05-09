Мама розповіла 5-річній доньці, що вона буде старшою сестрою: відео зворушливої реакції дівчинки

Батьки 5-річної Елсі Роган поділилися зворушливим моментом, коли вони розповіли доньці, що у неї буде братик або сестричка. Як відреагувала дівчинка – читайте у матеріалі.

Елсі разом з татом Куртом чекала на маму біля будівлі лікарні. Коли Лора Хьюз вийшла, вона віддала доньці аркуш зі знімком УЗД.

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Коли дівчинка розкрила його та зрозуміла, що скоро стане старшою сестрою, від величезної радості спочатку не знала що сказати. Пізніше вона почала скакати та обіймати маму.

Стать дитини наразі невідома, адже сім'я Роган зможе про це дізнатися не раніше, ніж через 6 тижнів.



Елсі з батьками / Фото Curt Rogan

Коментаторів зворушила реакція дівчинки на вагітність мами: "Новій людині дуже пощастить мати таку милу і турботливу старшу сестру". "Який зворушливий момент". "Вітаю! Як чудово дізнаватися хороші новини".

Дивіться відео: як Елсі відреагувала на те, що скоро стане старшою сестричкою