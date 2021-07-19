В образі принцеси та лиходійки: у які яскраві костюми перевтілюються мама з донькою – фото
Джерело:Camillia Courts Photography
Коли фотограф Камілла Куртс купила своїй доньці плаття принцеси з магазину в "Діснейленді", вона вирішила зробити для дівчинки декілька фото. Кадри вийшли настільки чудовими, що мама з донькою захотіли створити косплей-фотопроєкт.
Дівчинка Лейла полюбляє перевтілюватися в образи принцес, а мама обирає переодягатися в лиходійок.
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Однією з їхніх улюблених фотосесій стала "Русалонька", де Лейла перетворилася в Аріель, а Камілла стала Урсулою.
Костюми для своїх ідей мама з донькою шиють самостійно або замовляють у місцевої кравчині. Камілла вважає, що така спільна розвага допомогла сором'язливій Лейлі "вилізти зі своєї раковини" та набути впевненості в собі.
Дивіться фото, які роблять мама з донькою:
Дивіться відео з фотосесії: