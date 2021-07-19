В образі принцеси та лиходійки: у які яскраві костюми перевтілюються мама з донькою – фото

19 липня 2021 , 19:45
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Джерело:

Camillia Courts Photography

Коли фотограф Камілла Куртс купила своїй доньці плаття принцеси з магазину в "Діснейленді", вона вирішила зробити для дівчинки декілька фото. Кадри вийшли настільки чудовими, що мама з донькою захотіли створити косплей-фотопроєкт.

Дівчинка Лейла полюбляє перевтілюватися в образи принцес, а мама обирає переодягатися в лиходійок.

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Однією з їхніх улюблених фотосесій стала "Русалонька", де Лейла перетворилася в Аріель, а Камілла стала Урсулою. 

Костюми для своїх ідей мама з донькою шиють самостійно або замовляють у місцевої кравчині. Камілла вважає, що така спільна розвага допомогла сором'язливій Лейлі "вилізти зі своєї раковини" та набути впевненості в собі.

Дивіться фото, які роблять мама з донькою:

Дивіться відео з фотосесії:

 

Автор: Марія Лелека