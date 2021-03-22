Лімузин з нареченою загорівся по дорозі на весілля: відео

У Лас-Вегасі лімузин, у якому на вінчання до церкви їхала наречена з батьком та гостями, загорівся посеред дороги. Проте весільній церемонії це не завадило.

Наречена повідомила, що відчула запах гару, а потім з-під сидіння водія пішов дим. Тоді чоловік зупинив лімузин і висадив пасажирів на узбіччі.

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Коли пожежники прибули на місце, де водій встиг припаркувати авто, весь салон машини вже охопило полум’я. Причина загоряння досі невідома.

Водії, які проїжджали повз зняли на відео пожежу в лімузині та виклали у соціальні мережі. Тим часом до весільної церемонії наречена з гостями добиралися вже на іншому авто.