Корисно та безпечно: які види іграшок потрібно вибирати для дитини

Порівняно з традиційними іграшками, електронні пристрої мають для дитини менше переваг. Що варто купувати малюку – читайте у матеріалі.

► Зміцнюють дрібну моторику

Є спеціальні іграшки, які розвивають дрібну моторику малюка. Наприклад, спритність пальців, гнучкість зап'ясть тощо.

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Такі ігри, як створення конструкцій із кубиків, складання головоломок або вирізання фігурок із паперу – передбачають розвиток в дитини здатності хапати й утримувати предмети або маніпулювати ними.



Дрібна моторика рук / Фото FirstCry Parenting​

► Розвивають уяву

Для ігор на уяву можуть підійти, наприклад, іграшкові машинки й літаки, ляльки, іграшковий посуд. Чим простіша іграшка, тим краще, адже вона дає дитині поле для розвитку уяви. Граючись ними, малюк може створювати у своїй уяві нові світи.

► Сприяють розвитку креативності

Багато дітей люблять малювання, ліплення, вирізання. Особливо, коли дитина при цьому відчуває свободу самовираження і не боїться критики. Для творчості можуть знадобитися кольоровий папір, ножиці, кольорові олівці, фарби, пластилін.



Розвиток креативності / Фото K2 Academy​

► Розвивають образне мислення і навички мовлення

Настільні й карткові ігри допомагають навчати дітей найпростіших математичних дій, стратегічного мислення, розвивають в дітей соціальні навички й здатність розв'язувати проблеми. Також буде корисним таке заняття, як читання книги разом із дитиною, оскільки це заняття розвиватиме її словниковий запас і мовлення.

► Сприяють фізичному розвитку

Низка іграшок, особливо електронних, не мають позитивного ефекту для пожвавлення фізичної активності дитини. Тривале сидяче положення під час гри нерідко призводить до проблем зі здоров'ям та не дає дитині змоги розвивати рухові навички. Фізичному розвитку дитини може сприяти, наприклад, катання на велосипеді, ігри з використанням м'ячів, скакалок.

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Батькам важливо бути уважними до того, наскільки іграшки для дитини мають бути безпечними й відповідати її віку та рівню розвитку. Іноді найкращими є найпростіші, оскільки мотивують дитину залучати уяву в процесі гри.