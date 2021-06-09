Секрети імен дітей в королівських сім'ях: як обирають та скільки слів має бути

У королівських родинах імена відіграють важливу роль. Через це на батьках велика відповідальність – як зватимуть малюка та яке значення матиме ім'я.

Імена, які обирає королівська сім'я для малюка, мають відповідати багатьом факторам. Вони мають бути даниною поваги родичам та при цьому залишатися сучасними.

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Наприклад, Меган Маркл і принц Вільям назвали новонароджену дочку Лілібет Діана Маунтбеттен-Віндзор. У дівчинки ім'я частково на честь прабабусі королеви Єлизавети II та бабусі принцеси Діани. Чому Лілібет? Це домашнє прізвисько Єлизавети II, яке вона отримала, коли була ще дитиною. Тоді майбутня королева ще не вміла правильно вимовляти своє ім'я, тому її батько, король Георг V, називав її Лілібет. Так він наслідував її власним спробам вимовити своє ім'я. Прізвище прижилося і залишилося з королевою на все життя.



Єлизавети II / Фото Getty Images

Завжди, коли хтось з монархів очікує на поповнення, букмекери роблять ставки на те, яке ім'я отримає малюк. При цьому рідко коли обходиться без сюрпризів або хоча б без невеликих відхилень від очікування. Чим далі новонароджений у черзі на королівський престол, тим більше простір для фантазії батьків: ім'я може бути унікальним або зовсім нетрадиційним.

Світовий приклад

У членів королівських сімей по всьому світу є невеликий список імен, який нагадує сімейну візитну картку. Наприклад, у данських монархів є всього два імені: Крістіан і Фредерік. Починаючи з 1400-х років, королі з Ольденбургского будинку чергували ці два імені.

У Японії чоловіки, які перебувають у прямій лінії престолонаслідування, отримують імена, в кінці яких є ієрогліф "хито", а жінки – "ко".

Також імена можуть бути приводом для політичних заяв. Принцеса Маргарита Нідерландська народилася в Канаді, поки її рідна країна була в окупації нацистської Німеччини. Французьке слово "маргаритка" – це символ голландського опору, тому на основі цього слова і було придумано ім'я для новонародженої.

Кількість імен

Королівські батьки переважно обирають кілька імен, як данина декільком людям. Повне ім'я короля Іспанії Філіпа VI звучить як: Феліпе Хуан Пабло Альфонсо де Тодос лос Сантос. У ньому знайшлося місце вшанування обом дідам короля та одному прадіду.



Король Іспанії / Фото Semana

У британського короля Едуарда VIII було 7 імен: Едвард Альберт Крістіан Джордж Ендрю Патрік Девід. Останні 4 – данина поваги й пам'яті святих покровителів Англії, Шотландії, Ірландії та Уельсу.

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Проте нові покоління королівських родин трансформують ці традиції. Якщо у принца Вільяма і принца Гаррі по чотири імені, то у дітей старшого сина принцеси Діани – вже 3.

У герцога Кембріджського і герцога Сассекського більше свободи, ніж у їхніх предків. При цьому їм не треба отримувати схвалення Єлизавети II, адже вона дає можливість родинам самим обирати імена для дітей. Ще кілька десятиліть тому це здавалося нонсенсом і порушенням протоколу.