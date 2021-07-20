Чи існує дружба між чоловіком і жінкою: цікаве опитування серед українців

На думку деяких українців, дружби між чоловіком та жінкою бути не може. Це нібито зумовлено тим, що рано чи пізно у когось із двох з'являються почуття.

Дружба між чоловіками та жінками

Водночас дехто переконаний, що жінки між собою дружити просто не вміють. Дівчата начебто постійно вступають у конкуренцію із іншими жінками.

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У дорослому житті друзів загалом не так багато, як здається на перший погляд. Адже більшість оточення – це знайомі, з якими пов'язує, наприклад, спорт чи інші інтереси, а також колеги.

Українці розповіли про дружбу з протилежною статтю

Журналісти 24 каналу провели опитування у Чернігові, Кропивницькому, Львові, Тернополі та Чернівцях, аби розібратись, чи може бути "просто дружба" між чоловіком та жінкою. Деякі відповіді українців були протилежними.

Низка респондентів переконані, що "з'являються почуття й після цього неможливо дружити". Водночас дехто поділився власними історіями дружби із протилежною статтю, що тривають роками.

Психологиня Тереза ДіДонато пояснила , чим відрізняються дружба і кохання, і чому прив'язаність і навіть секс – не завжди означають закоханість.

Чи існує дружба між представниками протилежної статі: відповіді українців дивіться у відео