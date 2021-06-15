Не мав ходити й говорити: хлопець вступив до університету, попри прогнози лікарів – відео

Кевін Магер народився з дуже рідкісним захворюванням: агенезією мозолистого тіла. Тобто частина його мозку, що являє собою сплетіння нервових волокон та з'єднує праву та ліву півкулі, відсутня.

Коли хлопчик народився, лікарі переконували батьків, що він ніколи не зможе ходити та говорити. Проте Кевін навчився жити зі своєю хворобою.

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У свої 18 років він не тільки чудово ходить та говорить, але ще співає, читає і займається спортом.

Хлопець зазначив, що більшість людей взагалі не помічають, що у нього є якісь проблеми зі здоров'ям. Проте вони інколи проявляються у вигляді порушень короткочасної пам'яті та неймовірної гіперактивності.

При цьому Кевін успішно закінчив середню школу та подав заяву на вступ до університету Теннессі. У відповідь хлопець отримав лист від вищого навчального закладу, в якому було сказано, що він прийнятий.

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Кевін не знаходив собі місця від радості, коли відкрив листа. Він не міг повірити, що зміг вступити.

Дивіться відео, яке зняли батьки Кевіна: